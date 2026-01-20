Milli Məclisin sədri 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 08:04
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova sosial media hesablarında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!"
