    Milli Məclisin sədri 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 08:04
    Milli Məclisin sədri 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova sosial media hesablarında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!"

