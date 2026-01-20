Спикер Милли Меджлиса поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января
- 20 января, 2026
- 08:12
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".
Спикер Милли Меджлиса поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января
