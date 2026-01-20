Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Спикер Милли Меджлиса поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 08:12
    Спикер Милли Меджлиса поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис Черный Январь День всенародной скорби публикация в соцсетях
    Фото
    Milli Məclisin sədri 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Последние новости

    08:12
    Фото

    Спикер Милли Меджлиса поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    08:05

    Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" вошел в Индийский океан на пути к Ирану

    Другие страны
    07:40

    Названа дата подписания устава "Совета мира" по Газе

    Другие страны
    07:07

    На севере Сиднея закрыли все пляжи после нападений акул на людей

    Другие страны
    06:39

    Госдолг США превысил отметку в $38,5 трлн

    Другие страны
    06:24

    Китай в 2025 году сократил импорт российской нефти на 7,1%

    Другие страны
    05:53

    В Чили из-за лесных пожаров погибли 19 человек

    Другие страны
    05:14

    В Британии намерены запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями

    Другие страны
    04:45

    Дуран: Турция пристально следит за происходящим в Сирии

    В регионе
    Лента новостей