İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Medianın İnkişafı Agentliyində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:58
    Medianın İnkişafı Agentliyində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti ilə görüş keçirilib

    Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktotı Raimkulova arasında sentyabrın 23-də görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ə.İsmayılov türk dövlətləri ilə Azərbaycan arasında mövcud media əlaqələrinin hazırkı vəziyyətinə toxunub. O, medianın qarşılıqlı fəaliyyətinin gücləndirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edərək Fondla əməkdaşlığın gələcəkdə ortaq layihələrin icrasına zəmin yaradacağını və birgə fəaliyyətin səmərəliliyini artıracağını diqqətə çatdırıb.

    A.Raimkulova Fondun məqsəd və fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verərək türk xalqlarının ortaq mədəni dəyərlərinin qorunması, öyrənilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən danışıb. O, sözügedən irsin beynəlxalq müstəvidə tanıdılmasında medianın mühüm rol oynadığını qeyd edib.

    Görüşdə tərəflər gələcəkdə qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində müxtəlif proqramların reallaşması istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar.

    Medianın İnkişafı Agentliyi Əhməd İsmayılov Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Aktotı Raimkulova
    В Агентстве развития медиа прошла встреча с президентом Фонда тюркской культуры и наследия

    Son xəbərlər

    19:18

    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Voleybol üzrə Yüksək Liqaların yeni mövsümünün püşkü atılıb

    Komanda
    19:09

    Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    19:06
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası - Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsulunun 70%-ni azərbaycanlı əhali təmin edib

    Daxili siyasət
    19:00
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən klublar yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Komanda
    18:59

    Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub

    Hadisə
    18:48

    İsmayıllıda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    18:45
    Foto

    Ombudsman Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    18:42

    Berbok: Dünyadakı bütün münaqişə və zorakılıqlarda BMT günahlandırmamalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti