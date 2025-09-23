Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Агентстве развития медиа прошла встреча с президентом Фонда тюркской культуры и наследия

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 18:31
    В Агентстве развития медиа прошла встреча с президентом Фонда тюркской культуры и наследия

    Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов встретился с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

    Об этом сообщили Report в агентстве.

    На встрече Исмаилов коснулся связей между медиа тюркских государств. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сфере медиа, отметив, что сотрудничество с фондом создаст основу для реализации совместных проектов и повысит эффективность деятельности.

    Раимкулова предоставила подробную информацию о целях и направлениях деятельности фонда, рассказала о проектах по сохранению, изучению и передаче будущим поколениям общих культурных ценностей тюркских народов. Она отметила, что медиа играют важную роль в продвижении тюркского наследия на международном уровне.

    На встрече стороны обменялись мнениями о реализации различных программ в рамках будущего взаимодействия.

    встреча Ахмед Исмаилов Актоты Раимкулова
    Medianın İnkişafı Agentliyində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti ilə görüş keçirilib

    Последние новости

    19:18

    Трамп заявил, что страны Европы "катятся в ад" из-за массовой иммиграции

    Другие страны
    19:03

    Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Беларусью

    Другие страны
    19:03

    Разведчик Сайяф Ахмедов погиб в результате подрыва на мине в Агдаме

    Происшествия
    18:58

    Трамп: Упорно работаю над урегулированием российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:57

    На AIIF 2025 в Баку подписаны документы на $10 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    18:54

    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

    Другие страны
    18:37

    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    18:32

    Главы МИД "евротройки" и Ирана обсудят ядерную программу Тегерана в ООН

    Другие страны
    Лента новостей