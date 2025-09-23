В Агентстве развития медиа прошла встреча с президентом Фонда тюркской культуры и наследия

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов встретился с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Об этом сообщили Report в агентстве.

На встрече Исмаилов коснулся связей между медиа тюркских государств. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сфере медиа, отметив, что сотрудничество с фондом создаст основу для реализации совместных проектов и повысит эффективность деятельности.

Раимкулова предоставила подробную информацию о целях и направлениях деятельности фонда, рассказала о проектах по сохранению, изучению и передаче будущим поколениям общих культурных ценностей тюркских народов. Она отметила, что медиа играют важную роль в продвижении тюркского наследия на международном уровне.

На встрече стороны обменялись мнениями о реализации различных программ в рамках будущего взаимодействия.