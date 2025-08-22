Haqqımızda

Laçının bərpası təsadüfi deyil, baş planla idarə olunan kompleks şəhərsalma prosesidir - RƏY

Laçının bərpası təsadüfi deyil, baş planla idarə olunan kompleks şəhərsalma prosesidir - RƏY Laçının bərpası təsadüfi və fraqmentar məsələ deyil. Bu baş planla idarə olunan, funksional zonalaşma və dayanıqlılıq meyarları ilə ölçülən kompleks bir şəhərsalma prosesidir.
Daxili siyasət
22 avqust 2025 10:00
Laçının bərpası təsadüfi deyil, baş planla idarə olunan kompleks şəhərsalma prosesidir - RƏY

Laçının bərpası təsadüfi və fraqmentar məsələ deyil. Bu baş planla idarə olunan, funksional zonalaşma və dayanıqlılıq meyarları ilə ölçülən kompleks bir şəhərsalma prosesidir.

Bu fikirləri “Report”a Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə Laçın şəhər günü ilə bağlı Laçında həyata keçirilən abadlıq işlərindən danışarkən deyib.

O qeyd edib ki, bərpa prosesinin mərkəzində şəhərin tarixi məkanı, təbii landşaftı və müasir həyat tələbləri arasında zərif balans dayanır:

“Laçının baş plan layihəsi təbii yaşıllıqlarla əhatələnmiş, təxminən 258 hektar məskunlaşma ərazisini nəzərdə tutur və həyətyanı sahəsi olan fərdi evlərin üstünlük təşkil etdiyi məhəllə modelini tətbiq edir. “15 dəqiqəlik şəhər” prinsipi Laçının planlaşdırılmasının əsas arqumentidir. Bu yanaşma gündəlik tələbat obyektlərinə piyada və ya aşağı sürətli yol infrastrukturuyla qısa müddətdə çıxışı təmin edir. Nəticədə, məktəbəqədər və ümumtəhsil müəssisələri, poliklinika və xəstəxana, mədəniyyət və turizm obyektləri, peşə məktəbi və ictimai məkanlar səhərdən axşamadək canlı, təhlükəsiz, əlçatan bir şəhər mühiti formalaşdırır. Yol-nəqliyyat skeleti Laçının funksional dayanıqlığının təməlidir”.

Şahin Seyidzadə
Şahin Seyidzadə

Deputat vurğulayıb ki, Laçında mənzil fondu və sosial infrastruktur üzrə görülən işlər say sistemində deyil, əlçatanlıq keyfiyyətində ölçülür:

“Bütövlükdə Laçında 1000-dən çox yaşayış evi tikilib və bərpa edilib. Təkcə Laçın şəhərində 626 fərdi ev, çoxmənzilli binalarda 138 mənzil, 87 qeyri-yaşayış sahəsi istifadəyə verilib; 89 fərdi ev, 28 çoxmənzilli bina, 26 qeyri-yaşayış sahəsinin tikintisi davam edir. Paralel olaraq 237 fərdi ev və 29 çoxmənzilli binanın tikintisi planlaşdırılır. Bu rəqəmlər evsizliyi aradan qaldırmaqla yanaşı, şəhərsalmanın mərhələli və balanslı aparıldığını göstərir”.

Laçının bərpasında “Smart” yanaşmanın enerji və ekologiya seqmentində də özünü göstərdiyini vurğulayan Şahin Seyidzadənin sözlərinə görə, Zabuxda evlərin, sosial obyektlərin və küçələrin işıqlandırılmasında “yaşıl enerji” tətbiqi həm xərcləri optimallaşdırır, həm də dağlıq ekosistemin həssaslığını nəzərə alan dayanıqlı istifadə vərdişləri formalaşdırır:

“Yeni tikililərdə yanğına və zəlzələyə davamlı konstruktiv həllər, modul quruluşların səmərəliliyi, aşağı karbon izinə malik materiallardan istifadə prinsipi gerçəkləşir. Şəhərin mədəni-sosial xəritəsi də genişlənir. İşğal və Zəfər muzeylərini birləşdirən Memorial Park, peşə məktəbi, mədəniyyət və turizm obyektləri Laçının humanitar kapitalını bərpa edir.

Prezident İlham Əliyevin “Laçın şəhərinin müasir siması Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları ilə eyni səviyyədə olsun” tezisi burada estetik və funksional harmoniyanın meyarına çevrilib. Nəticə etibarilə, Laçında quruculuğun anatomiyası üç sütunda cəmlənir: dayanıqlı planlaşdırma, təhlükəsiz və çevik nəqliyyat bağlantıları, inklüziv sosial infrastruktur. Bu model Laçını regionun yeni nəsil şəhərsalma laboratoriyasına çevirir və 26 avqust şəhər gününün simvolikasını konkret nəticələrlə zənginləşdirir”.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi