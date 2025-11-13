Kəmaləddin Heydərovun Zərdabda vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib
Daxili siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 09:44
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun noyabrın 14-də Zərdab şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
