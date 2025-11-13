İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Kəmaləddin Heydərovun Zərdabda vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 09:44
    Kəmaləddin Heydərovun Zərdabda vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib
    Kəmaləddin Heydərov

    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun noyabrın 14-də Zərdab şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

    FHN Kəmaləddin Heydərov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    10:38

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində əməliyyatlarının sayını artırıb

    Maliyyə
    10:34

    Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklər

    İKT
    10:32

    "S&P" SOCAR-ın kredit reytinqini "BB" səviyyəsinə yüksəldib

    Energetika
    10:27

    AMADA-nın təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    10:23

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:11

    İlham Əliyev: Tramp prezident seçiləndən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələri yeni mərhələyə keçib

    Xarici siyasət
    10:08
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    10:08

    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Region
    10:08

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti