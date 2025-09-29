İmişlidə tarixi abidələrə məlumat lövhələri vurulub
Daxili siyasət
- 29 sentyabr, 2025
- 18:28
İmişli rayonu ərazisində yerləşən tarixi abidələrə məlumat lövhələri vurulub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, işlər Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən aparılıb.
Belə ki, 9-13-cü əsrlərə aid Dəyirman yeri şəhərgahına və ilk orta əsrlərə aid Qızıltəpə yaşayış yeri tarixi abidələrindən məlumat lövhələri asılıb.
Qeyd edək ki, bu tarixi abidələrdən hər ikisi ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Son xəbərlər
19:12
Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"Fərdi
19:10
Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:01
Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidirElm və təhsil
18:56
Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyikElm və təhsil
18:53
Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"Fərdi
18:48
Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyiİnfrastruktur
18:48
Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmirElm və təhsil
18:43
Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıbSağlamlıq
18:41
Video