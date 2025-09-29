İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Daxili siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:28
    İmişlidə tarixi abidələrə məlumat lövhələri vurulub

    İmişli rayonu ərazisində yerləşən tarixi abidələrə məlumat lövhələri vurulub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, işlər Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən aparılıb.

    Belə ki, 9-13-cü əsrlərə aid Dəyirman yeri şəhərgahına və ilk orta əsrlərə aid Qızıltəpə yaşayış yeri tarixi abidələrindən məlumat lövhələri asılıb.

    Qeyd edək ki, bu tarixi abidələrdən hər ikisi ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.

