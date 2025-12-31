İlham Əliyev: Xalq-iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas amilidir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bu il də ölkəmiz üçün, xalqımız üçün uğurlu il olmuşdur. Azərbaycan xalqı sülh, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşamışdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində səsləndirib.

    "Xalq-iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas amilidir. Əminəm ki, qarşıdan gələn 2026-cı il də ölkəmiz üçün uğurlu olacaq, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr həmişəki kimi uğurla icra ediləcəkdir", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

    Президент Ильхам Алиев: Единство народа и власти – главный фактор наших успехов
    President Ilham Aliyev: Unity of the people and the government has been a key contributor to our successes

