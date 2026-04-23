    İlham Əliyev: Dünyadakı təhdidlər Azərbaycandakı ağsaqqallıq institutunun əhəmiyyətini vurğulayır

    23 aprel, 2026
    • 12:43
    Sevindirici haldır ki, bu gün Azərbaycanda ağsaqqallar ölkə həyatının bütün sahələrində fəal iştirak edirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciətində deyilir.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, dünyada artan təhdidlər, xüsusilə də qloballaşma və sosial şəbəkə platformalarının zərərli təsirləri nəticəsində bir çox ölkələrdə milli-mənəvi və ailə dəyərlərinin deformasiyaya uğraması Azərbaycanda mövcud olan ağsaqqallıq institutunun əhəmiyyətini və rolunu daha qabarıq şəkildə vurğulayır:

    "Gənclərimizi milli vətənpərvərlik və öz köklərinə bağlı ruhda yetişdirmək, onları düzgün yola istiqamətləndirmək ağsaqqallarımız qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir".

    İlham Əliyev Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası
    Ильхам Алиев: Растущие угрозы в мире подчеркивают важность института старейшин в Азербайджане
    Azerbaijani President: Today our elders actively participate in all spheres of the country's life

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti