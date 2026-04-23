    Ильхам Алиев: Растущие угрозы в мире подчеркивают важность института старейшин в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 23 апреля, 2026
    • 13:42
    Ильхам Алиев: Растущие угрозы в мире подчеркивают важность института старейшин в Азербайджане

    Отрадно, что сегодня старейшины в Азербайджане активно участвуют во всех сферах жизни страны.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

    Глава государства отметил, что растущие угрозы в мире, особенно деформация национально-нравственных и семейных ценностей во многих странах в результате глобализации и пагубного влияния социальных сетей, еще более отчетливо подчеркивают важность и роль института старейшин в Азербайджане:

    "Воспитание молодежи в духе национального патриотизма и привязанности к своим корням, направление ее на верный путь - одна из главных задач, стоящих перед нашими старейшинами".

    Ильхам Алиев Совет старейшин Азербайджана
    İlham Əliyev: Dünyadakı təhdidlər Azərbaycandakı ağsaqqallıq institutunun əhəmiyyətini vurğulayır
    Azerbaijani President: Today our elders actively participate in all spheres of the country's life

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей