Ильхам Алиев: Растущие угрозы в мире подчеркивают важность института старейшин в Азербайджане
Внутренняя политика
- 23 апреля, 2026
- 13:42
Отрадно, что сегодня старейшины в Азербайджане активно участвуют во всех сферах жизни страны.
Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.
Глава государства отметил, что растущие угрозы в мире, особенно деформация национально-нравственных и семейных ценностей во многих странах в результате глобализации и пагубного влияния социальных сетей, еще более отчетливо подчеркивают важность и роль института старейшин в Азербайджане:
"Воспитание молодежи в духе национального патриотизма и привязанности к своим корням, направление ее на верный путь - одна из главных задач, стоящих перед нашими старейшинами".
