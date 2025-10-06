İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    III MDB oyunlarının Mingəçevirdə keçirilən yarışları təhlükəsizlik şəraitində yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 18:43
    III MDB oyunlarının Mingəçevirdə keçirilən yarışları təhlükəsizlik şəraitində yekunlaşıb

    III MDB oyunları çərçivəsində Mingəçevir şəhərində keçirilən yarışlar bu gün təhlükəsiz şəraitdə başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bu müddət ərzində DİN-in əməkdaşları tərəfindən ictimai asayişin qorunması və hər hansı hüquqazidd əməllərin qarşısının vaxtında alınması istiqamətində fasiləsiz xidmət təşkil olunub. Polisə edilən müraciətlərə operativ reaksiya verilib, həmçinin idmançıların, şəhərə gələn qonaqların və sakinlərin təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin edilib.

    III MDB oyunlarının Mingəçevirdə keçirilən yarışları təhlükəsizlik şəraitində yekunlaşıb

    III MDB Oyunları Daxili İşlər Nazirliyi Mingəçevir

    Son xəbərlər

    19:07

    Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    19:01

    Misirdə HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    18:59

    Binəli Yıldırım: Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Zirvə toplantısı Türk dünyasının gələcəyini gücləndirən görüşdür

    Xarici siyasət
    18:49

    KİV: HƏMAS altı fələstinli xadimin həbsdən azad olunmasında israr edir

    Digər ölkələr
    18:43
    Foto
    Video

    III MDB oyunlarının Mingəçevirdə keçirilən yarışları təhlükəsizlik şəraitində yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    18:40
    Foto

    Qanunsuz sərnişin daşımalarına qarşı reyd keçirilib, 18 nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb

    İnfrastruktur
    18:38

    Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol millisi üçüncü yer uğrunda oyunda uduzub - YENİLƏNİB

    Komanda
    18:28
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Digər
    18:26

    Türkiyədə son iki gündə 119 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti