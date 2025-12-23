İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb
Daxili siyasət
- 23 dekabr, 2025
- 12:41
Hazırda İçərişəhərdə 3 500-ə yaxın sakin yaşayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında jurnalistlərinin suallarını cavablandırarkən deyib.
O qeyd edib ki, hamı İçərişəhərin yaşayış şəhəri olmağa davam etməsinə çalışmalıdır:
"Dünyada bir çox belə şəhərlər var ki, belə ərazilər muzeyə çevrilir, amma insanlar yaşamır. Belə olmasını istəmirik".
