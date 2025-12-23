İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:41
    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Hazırda İçərişəhərdə 3 500-ə yaxın sakin yaşayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında jurnalistlərinin suallarını cavablandırarkən deyib.

    O qeyd edib ki, hamı İçərişəhərin yaşayış şəhəri olmağa davam etməsinə çalışmalıdır:

    "Dünyada bir çox belə şəhərlər var ki, belə ərazilər muzeyə çevrilir, amma insanlar yaşamır. Belə olmasını istəmirik".

    Son xəbərlər

    12:45

    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:45

    Mingəçevirdə milli suverenlik və hüquqi təminatlar mövzusunda seminar keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    İKT
    12:41

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Biznes
    12:41

    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    12:39

    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    12:35

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    12:35

    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir

    Din
    12:33

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti