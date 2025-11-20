İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Həsənriz sakini: Doğma kəndə qayıdış bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur

    Daxili siyasət
    • 20 noyabr, 2025
    • 16:24
    Həsənriz sakini: Doğma kəndə qayıdış bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur

    Doğma kəndə qayıdış əhaliyə keçmişdə yaşadığı çətinlikləri unutdurur.

    Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Həsənriz kənd sakini Telman Əliyev deyib.

    O, münaqişənin başladığı ilk dövrlərdən özünümüdafiə dəstəsində döyüşdüyünü vurğulayıb:

    "Ermənilərin kəndə hücumlarının birində nənəm Zeynəb Əliyevanı diri-diri yandırdılar. Ona heç cür kömək edə bilmədik. Ondan sonra uzun müddət gah bu, gah da başqa rayonlarda yaşadıq, xeyli əziyyət çəkdik. Ancaq o ağrı-acılı günlər geridə qalıb. Doğma kəndə qayıdışımız bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur".

    Ağdərə rayonu Həsənriz kəndi "Böyük Qayıdış"

    Son xəbərlər

    17:21

    ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib

    Qarabağ
    17:19

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Tarix ehtimalları deyil, reallıqları sevir"

    Komanda
    17:18

    Hipper: Aİ Cənubi Qafqazdakı proseslərdə rolunu gücləndirməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    Region
    17:17

    AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    TDT-yə üzv dövlətlərin ədliyyə nazirlərinin 2-ci iclası Bakıda keçirilib

    Daxili siyasət
    17:11

    Rabitə naziri: "Azərbaycan və Malayziya ASEAN və MDB arasında rəqəmsal qapı rolunu oynaya bilər" - MÜSAHİBƏ

    İKT
    17:10

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    16:51

    Azərbaycan Azıx mağarasında üç ölkə ilə birgə ekspedisiya aparır

    Daxili siyasət
    16:50

    Deputat: Sumqayıtda sənaye tullantılarının Xəzərə axması problemi tam həllini tapmayıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti