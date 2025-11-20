Həsənriz sakini: Doğma kəndə qayıdış bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2025
- 16:24
Doğma kəndə qayıdış əhaliyə keçmişdə yaşadığı çətinlikləri unutdurur.
Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Həsənriz kənd sakini Telman Əliyev deyib.
O, münaqişənin başladığı ilk dövrlərdən özünümüdafiə dəstəsində döyüşdüyünü vurğulayıb:
"Ermənilərin kəndə hücumlarının birində nənəm Zeynəb Əliyevanı diri-diri yandırdılar. Ona heç cür kömək edə bilmədik. Ondan sonra uzun müddət gah bu, gah da başqa rayonlarda yaşadıq, xeyli əziyyət çəkdik. Ancaq o ağrı-acılı günlər geridə qalıb. Doğma kəndə qayıdışımız bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur".
