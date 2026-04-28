FHN Cəlilabadda mülki müdafiə təlimi keçirib
Daxili siyasət
- 28 aprel, 2026
- 13:31
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Cənub Regional Mərkəzinin hazırlıq planına və Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin 2026-cı il üçün təsdiq edilmiş mülki müdafiə tədbirləri planına uyğun olaraq rayonda mülki müdafiə sahəsində növbəti təlim təşkil olunub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Cəlilabad rayon mərkəzi stadionunda hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə dəstələrinin iştirakı ilə xəbərdarlıq toplanışı üzrə mülki müdafiə məşqi keçirilib.
Təlimin əsas məqsədi fövqəladə hallara hazırlıq səviyyəsinin artırılması, operativ reaksiya imkanlarının gücləndirilməsi və aidiyyəti qurumlar arasında koordinasiyanın təkmilləşdirilməsidir.
