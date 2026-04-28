Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
- 28 aprel, 2026
- 15:04
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-mart aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta ödənişləri
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
127,104
|
29,6%
|
2
|
PASHA Insurance
|
34,357
|
24,1%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
21,667
|
164,2%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
9,689
|
15,4%
|
5
|
Gala Insurance
|
5,919
|
14,5%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
4,142
|
48,8%
|
7
|
Mega Insurance
|
3,942
|
15,0%
|
8
|
A-Group Insurance
|
3,104
|
28,3%
|
9
|
Xalq Insurance
|
2,399
|
32,7%
|
10
|
Atainsurance
|
1,915
|
78,4%
|
11
|
Xalq Life Insurance
|
1,894
|
-18,0%
|
12
|
Gala Life Insurance
|
0,955
|
396,3%
|
13
|
Mega Life Insurance
|
0,744
|
5,4%
|
14
|
Azinsurance
|
0,360
|
-14,0%
|
15
|
Agro Insurance
|
0,265
|
-79,9%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,000
|
-96,1%
|
Cəmi
|
218,456
|
33,2 %