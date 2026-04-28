    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    28 aprel, 2026
    15:04
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-mart aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta ödənişləri

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    127,104

    29,6%

    2

    PASHA Insurance

    34,357

    24,1%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    21,667

    164,2%

    4

    Ateshgah Insurance

    9,689

    15,4%

    5

    Gala Insurance

    5,919

    14,5%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    4,142

    48,8%

    7

    Mega Insurance

    3,942

    15,0%

    8

    A-Group Insurance

    3,104

    28,3%

    9

    Xalq Insurance

    2,399

    32,7%

    10

    Atainsurance

    1,915

    78,4%

    11

    Xalq Life Insurance

    1,894

    -18,0%

    12

    Gala Life Insurance

    0,955

    396,3%

    13

    Mega Life Insurance

    0,744

    5,4%

    14

    Azinsurance

    0,360

    -14,0%

    15

    Agro Insurance

    0,265

    -79,9%

    16

    Silkway Insurance

    0,000

    -96,1%

    Cəmi

    218,456

    33,2 %
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Sığorta renkinqi Sığorta ödənişlərinin məbləği
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

