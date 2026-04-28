Azərbaycan 3 ayda dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb
Maliyyə
- 28 aprel, 2026
- 15:07
Bu ilin I rübündə Azərbaycanın dövlət istiqrazları üzrə ümumilikdə 1 milyard 310,9 milyon manat borc qaytarılıb.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 3 ayda dövlət büdcəsinin dövlət borcuna xidmət xərclərindən dövlət istiqrazları üzrə faiz və diskont ödənişlərinin yerinə yetirilməsinə 132,5 milyon manat vəsait istifadə edilib.
