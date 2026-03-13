Fazil Mustafa: Bakıda güclü yağış yağan kimi Balaxanı-Zabrat gölü yaranır
Daxili siyasət
- 13 mart, 2026
- 12:21
Bakıda güclü yağış yağan kimi Balaxanı-Zabrat gölü yaranır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa parlamentdə hökumətin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatın müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, paytaxtın Sabunçu qəsəbəsinin kanalizasiya sistemi yetərli səviyyədə olmadığından güclü yağış yağan kimi televiziyalar artıq tərəddüd etmədən kameralarını ilk növbədə, bu rayona göndərirlər:
"Avtomobil yolunun üzərində əməlli-başlı müştərək Balaxanı-Zabrat gölü yaranır. Drenaj yoxdur, nə yağırsa, yola toplanır və günəş həmin suyu qurutmayınca insanlar günlərlə palçıqlı səkilərdə gəzirlər".
Son xəbərlər
13:10
Foto
Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edibDin
13:07
"Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcəkFutbol
13:07
Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıbXarici siyasət
13:00
Foto
Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunubSağlamlıq
13:00
Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
13:00
Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olubEkologiya
12:58
Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdürXarici siyasət
12:55
Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdırXarici siyasət
12:54
Foto