ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 16:11
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8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi Zəfər Tağı abidəsini ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a ETSN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və torpaqların azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş Vətən övladlarının əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
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