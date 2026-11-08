İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:11
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi Zəfər Tağı abidəsini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a ETSN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və torpaqların azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş Vətən övladlarının əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN)
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