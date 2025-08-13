Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib

Hazırda Bakıda və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan yağıntılı hava yol hərəkəti iştirakçılarına çətinliklər yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yağıntılı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciətində qeyd olunub.
Bildirilib ki, yağıntılı, çiskinli havalarda yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması və digər kritik hava şərtlərini nəzərə alaraq, sürücülər sürət həddini minimuma endirməli, kifayət qədər ara məsafəsi saxlamalı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına nəzarət etməlidirlər:
"Belə havalarda piyadalar da diqqətli olmalı, məsuliyyətsiz davranışların ağır nəticəyə səbəb ola biləcəyini unutmamalıdırlar. İdarə əlverişsiz havalarda qəza riskinin artmasını nəzərə alaraq, bir daha hərəkət iştirakçılarından qaydalara ciddi riayət etməyi xahiş edir".