İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 16:17
    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sisteminin yaradılması ilə əlaqədar Fərman imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Fərmana əsasən, yaradılacaq sistem MİRAS adlandırılacaq.

    Fərmanda qeyd olunub ki, DTX MİRAS-ın formalaşdırılması, aparılması, fəaliyyətinin təşkili və inkişaf etdirilməsi, həmçinin ondan səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidir.

    Dövlət başçısı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi haqqında Əsasnaməni də təsdiq edib.

    Əsasnamədə göstərilir ki, MİRAS-ın formalaşdırılmasının məqsədi Xidmətin "Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında", "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında", "Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında", "Dövlət sirri haqqında", "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələrinin icrasının təmin olunmasından, dövlət təhlükəsizliyi sahəsində elektron məlumat mübadiləsinin, eləcə də müvafiq sahə üzrə təhlillərin aparılmasından, proqnozların və hesabatların hazırlanmasından və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir.

    MİRAS-ın Əsasnaməsinin tam mətni ilə buradan tanış olmaq olar.

    MİRAS DTX Azərbaycan

    Son xəbərlər

    16:27

    Baş Prokurorluq Gəncədə ətraf mühitin mühafizəsinə həsr olunan konfrans keçirib

    Daxili siyasət
    16:27

    Şirvan şəhəri, Neftçala və Qobustan rayonlarında 29 mindən çox uşaq tibbi müayinələrdən keçirilib

    Sağlamlıq
    16:25

    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

    Media
    16:23

    "Dubai Airshow"da qəzaya uğrayan qırıcının pilotu həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:21

    Fərid Osmanov: "Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir"

    İKT
    16:18

    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Daxili siyasət
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti