    Создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система СГБ

    Внутренняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 16:47
    Создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система СГБ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Централизованной информационной и цифровой аналитической системы Службы государственной безопасности.

    Как сообщает Report, согласно указу, система будет называться MİRAS.

    В документе отмечается, что СГБ должна принять необходимые меры для формирования, ведения, организации деятельности и развития MİRAS, а также для обеспечения эффективного использования системы.

    Глава государства также утвердил Положение о Централизованной информационной и цифровой аналитической системе Службы государственной безопасности.

    В Положении указывается, что целью формирования MİRAS является обеспечение исполнения прав и обязанностей, определенных законами Азербайджанской Республики "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О борьбе с терроризмом", "О государственной тайне", "О лицензиях и разрешениях" и другими нормативно-правовыми актами, обеспечение электронного обмена информацией в сфере государственной безопасности, подготовка прогнозов и отчетов и повышение качества оказываемых услуг.

    Лента новостей