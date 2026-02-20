DİN-in idarə rəisi: Əməliyyat-axtarış məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların həyatına təhlükə yaradır
- 20 fevral, 2026
- 17:42
Məhkəmə prosesində əməliyyat-axtarış subyektlərinin məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların özlərinin və yaxınlarının həyatına təhlükə yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi Əbülfət Rzayev Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu çərçivəsində baş tutan panel müzakirədə deyib.
Onun sözlərinə görə, son dövrdə cinayətkarlığın müasir xarakter alması dövlətlərin hüquq-mühafizə sistemi qarşısında yeni öhdəliklər qoyub:
"DİN, həm özünün, həm prokurorluğun, həm də digər qurumların icraatında olan işlərin axtarışını həyata keçirir. Daxili işlər orqanlarının cinayətkarlıqla mübarizəsində məhkəmələrin rolu ən effektiv nəticəni göstərir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsindəki məlumatlar dövlət sirri təşkil edir. Məhkəmə prosesində əməliyyat-axtarış subyektlərinin məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların özlərinin və yaxınlarının həyatına təhlükə yaradır".
Ə.Rzayev həmçinin bildirib ki, dini ekstremizm fəaliyyəti, kriminal və ya radikal zəmində araşdırmalar aparılması üçün qanunvericilikdə çatışmazlıqlar var.