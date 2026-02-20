İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    DİN-in idarə rəisi: Əməliyyat-axtarış məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların həyatına təhlükə yaradır

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 17:42
    DİN-in idarə rəisi: Əməliyyat-axtarış məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların həyatına təhlükə yaradır

    Məhkəmə prosesində əməliyyat-axtarış subyektlərinin məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların özlərinin və yaxınlarının həyatına təhlükə yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi Əbülfət Rzayev Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu çərçivəsində baş tutan panel müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, son dövrdə cinayətkarlığın müasir xarakter alması dövlətlərin hüquq-mühafizə sistemi qarşısında yeni öhdəliklər qoyub:

    "DİN, həm özünün, həm prokurorluğun, həm də digər qurumların icraatında olan işlərin axtarışını həyata keçirir. Daxili işlər orqanlarının cinayətkarlıqla mübarizəsində məhkəmələrin rolu ən effektiv nəticəni göstərir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsindəki məlumatlar dövlət sirri təşkil edir. Məhkəmə prosesində əməliyyat-axtarış subyektlərinin məlumatlarının açıqlanması əməkdaşların özlərinin və yaxınlarının həyatına təhlükə yaradır".

    Ə.Rzayev həmçinin bildirib ki, dini ekstremizm fəaliyyəti, kriminal və ya radikal zəmində araşdırmalar aparılması üçün qanunvericilikdə çatışmazlıqlar var.

    Əbülfət Rzayev Daxili İşlər Nazirliyi məhkəmə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi

    Son xəbərlər

    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    18:06

    Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏY

    Xarici siyasət
    18:05

    Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdur

    Region
    18:05

    2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötüb

    Energetika
    18:05

    WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    18:01
    Foto

    Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    17:58

    Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    17:49

    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti