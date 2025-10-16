Bu ilin 9 ayında 16 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün müraciət edib
Daxili siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 12:06
Bu ilin 9 ayında 16 min 398 əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazəsi üçün müraciət edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən dövrdə müraciətlərin 1167-si müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, 3818-i vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı olub.
Bununla yanaşı, 6257 əcnəbi olduğu yer üzrə qeydiyyat, 3250-si daimi yaşama, 6774-ü iş icazəsi üçün DMX-yə müraciət edib.
