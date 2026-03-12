İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 17:03
    Beşinci Yüksəliş müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri mentorlar tərəfindən təqdim olunan 1 illik fərdi inkişaf planının icrasına başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, müsabiqənin İşçi Qrupu tərəfindən mentorlar və qaliblər arasında bölgü aparılıb və proqramın icrasına başlanılıb.

    Müsabiqə qaydalarına əsasən, 20 qalib bir il müddətində Mentorluq Proqramında iştirak edəcək, ölkənin müxtəlif sahələrini təmsil edən idarəçi rəhbərlərin təcrübəsindən yararlanmaq imkanı əldə edəcək.

    Proqram çərçivəsində hər bir qalib üç fərqli idarəçi rəhbərin mentorluğu ilə bilik və bacarıqlarını sistemli şəkildə inkişaf etdirəcək. Mentorluq Proqramı üzrə bölgü aşağıdakı qaydada həyata keçirilib:

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov

    Qaliblər: Kamran Ələsgərov, Elnur Məmmədli

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov

    Qaliblər: Məmməd Balacanov, Ramil Hüseynzadə

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov

    Qaliblər: Məmməd Həsənov, Ramil Hüseynzadə

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Qalib: Kamran Sadıxlı, Fərid Hüseynov

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev

    Qalib: Kamran Sadıxlı, Toğrul Xəlilov

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev

    Qaliblər: Qoşqar Daşdiyev, İrşad Əsgərxanlı

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov

    Qalib: Əli Kərimli

    Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov

    Qaliblər: İbrahim Məmmədov, İrşad Əsgərxanlı

    Səhiyyə naziri Teymur Musayev

    Qalib: Ramil Hüseynzadə

    Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov

    Qalib: Əli Kərimli

    Azərbaycan Prezidentinin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev

    Qalib: Kamran Ələsgərov

    Milli Məclisin Aparat rəhbəri Fərid Hacıyev

    Qaliblər: Məmməd Balacanov, Fatimə Eyyub

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova

    Qalib: Fatimə Eyyub

    Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Qaliblər: İrşad Əsgərxanlı, Fərid Hüseynov

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov

    Qalib: Mirqəni Hüseynli

    Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov

    Qaliblər: İbrahim Məmmədov, Orxan Nağıyev

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov

    Qaliblər: Kamran Sadıxlı, Fərid Mustafayev

    Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə

    Qaliblər: Elnur Mirzəzadə, Elnur Məmmədli

    Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov

    Qaliblər: Şəhriyar Həsənverdiyev, Fatimə Eyyub

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev

    Qaliblər: Qoşqar Daşdiyev, Orxan Nağıyev

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının vitse-prezidenti Sahib Məmmədov

    Qalib: Qoşqar Daşdiyev

    "Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-nin sədri Rövşən Məmmədov

    Qalib: Numrəddin Hüseynov

    SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf

    Qaliblər: Elnur Mirzəzadə, Fərid Mustafayev

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru İsrafil Məmmədov

    Qalib: Toğrul Xəlilov, Şəhriyar Həsənverdiyev

    Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə

    Qaliblər: Əliağa Ağayev, Numrəddin Hüseynov

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin prezidenti Samir Rzayev

    Qaliblər: Orxan Nağıyev, Məmməd Həsənov

    "AzerGold" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov

    Qaliblər: Şəhriyar Həsənverdiyev, Toğrul Xəlilov

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev

    Qaliblər: Kamran Ələsgərov, Numrəddin Hüseynov

    "Pasha Holding"in Baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov

    Qaliblər: Əli Kərimli, Məmməd Balacanov

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"nın İdarə Heyətinin sədri Abbas İbrahimov

    Qaliblər: Əliağa Ağayev, Fərid Hüseynov

    bp-nin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli

    Qaliblər: Mirqəni Hüseynli, Əliağa Ağayev

    "Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin sədri Fərid Hüseynov

    Qaliblər: Elnur Mirzəzadə, Fərid Mustafayev

    "PAŞA Sığorta" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Niyaz İsmayılov

    Qaliblər: Mirqəni Hüseynli, Elnur Məmmədli

    "Bank Respublika" ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri Tarıyel İsmayilov

    Qalib: İbrahim Məmmədov

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov

    Qalib: Məmməd Həsənov

    "Yüksəliş" müsabiqəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu il tarixində imzaladığı Sərəncamla təsis olunub. Müsabiqə qalibləri mentorlar tərəfindən birillik fərdi inkişaf planı və özünüinkişaf üçün 20 min manat məbləğində pul mükafatı əldə edirlər.

    Sayca altıncı "Yüksəliş" müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 10 dekabr 2025-ci il tarixində müvafiq Sərəncam imzalanıb.

    Son xəbərlər

    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun qalibi arasında matç Madriddə baş tuta bilər

    Futbol
    16:54
    Foto

    2025-ci il üzrə YAP-ın maliyyə hesabatı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti