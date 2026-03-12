Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib
- 12 mart, 2026
- 17:03
Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri mentorlar tərəfindən təqdim olunan 1 illik fərdi inkişaf planının icrasına başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, müsabiqənin İşçi Qrupu tərəfindən mentorlar və qaliblər arasında bölgü aparılıb və proqramın icrasına başlanılıb.
Müsabiqə qaydalarına əsasən, 20 qalib bir il müddətində Mentorluq Proqramında iştirak edəcək, ölkənin müxtəlif sahələrini təmsil edən idarəçi rəhbərlərin təcrübəsindən yararlanmaq imkanı əldə edəcək.
Proqram çərçivəsində hər bir qalib üç fərqli idarəçi rəhbərin mentorluğu ilə bilik və bacarıqlarını sistemli şəkildə inkişaf etdirəcək. Mentorluq Proqramı üzrə bölgü aşağıdakı qaydada həyata keçirilib:
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov
Qaliblər: Kamran Ələsgərov, Elnur Məmmədli
Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov
Qaliblər: Məmməd Balacanov, Ramil Hüseynzadə
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov
Qaliblər: Məmməd Həsənov, Ramil Hüseynzadə
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
Qalib: Kamran Sadıxlı, Fərid Hüseynov
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev
Qalib: Kamran Sadıxlı, Toğrul Xəlilov
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev
Qaliblər: Qoşqar Daşdiyev, İrşad Əsgərxanlı
Energetika naziri Pərviz Şahbazov
Qalib: Əli Kərimli
Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov
Qaliblər: İbrahim Məmmədov, İrşad Əsgərxanlı
Səhiyyə naziri Teymur Musayev
Qalib: Ramil Hüseynzadə
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov
Qalib: Əli Kərimli
Azərbaycan Prezidentinin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev
Qalib: Kamran Ələsgərov
Milli Məclisin Aparat rəhbəri Fərid Hacıyev
Qaliblər: Məmməd Balacanov, Fatimə Eyyub
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova
Qalib: Fatimə Eyyub
Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
Qaliblər: İrşad Əsgərxanlı, Fərid Hüseynov
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov
Qalib: Mirqəni Hüseynli
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov
Qaliblər: İbrahim Məmmədov, Orxan Nağıyev
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov
Qaliblər: Kamran Sadıxlı, Fərid Mustafayev
Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə
Qaliblər: Elnur Mirzəzadə, Elnur Məmmədli
Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov
Qaliblər: Şəhriyar Həsənverdiyev, Fatimə Eyyub
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev
Qaliblər: Qoşqar Daşdiyev, Orxan Nağıyev
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının vitse-prezidenti Sahib Məmmədov
Qalib: Qoşqar Daşdiyev
"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-nin sədri Rövşən Məmmədov
Qalib: Numrəddin Hüseynov
SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf
Qaliblər: Elnur Mirzəzadə, Fərid Mustafayev
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru İsrafil Məmmədov
Qalib: Toğrul Xəlilov, Şəhriyar Həsənverdiyev
Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə
Qaliblər: Əliağa Ağayev, Numrəddin Hüseynov
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin prezidenti Samir Rzayev
Qaliblər: Orxan Nağıyev, Məmməd Həsənov
"AzerGold" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov
Qaliblər: Şəhriyar Həsənverdiyev, Toğrul Xəlilov
Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev
Qaliblər: Kamran Ələsgərov, Numrəddin Hüseynov
"Pasha Holding"in Baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov
Qaliblər: Əli Kərimli, Məmməd Balacanov
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"nın İdarə Heyətinin sədri Abbas İbrahimov
Qaliblər: Əliağa Ağayev, Fərid Hüseynov
bp-nin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli
Qaliblər: Mirqəni Hüseynli, Əliağa Ağayev
"Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin sədri Fərid Hüseynov
Qaliblər: Elnur Mirzəzadə, Fərid Mustafayev
"PAŞA Sığorta" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Niyaz İsmayılov
Qaliblər: Mirqəni Hüseynli, Elnur Məmmədli
"Bank Respublika" ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri Tarıyel İsmayilov
Qalib: İbrahim Məmmədov
"Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov
Qalib: Məmməd Həsənov
"Yüksəliş" müsabiqəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu il tarixində imzaladığı Sərəncamla təsis olunub. Müsabiqə qalibləri mentorlar tərəfindən birillik fərdi inkişaf planı və özünüinkişaf üçün 20 min manat məbləğində pul mükafatı əldə edirlər.
Sayca altıncı "Yüksəliş" müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 10 dekabr 2025-ci il tarixində müvafiq Sərəncam imzalanıb.