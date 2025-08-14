Haqqımızda

Azərbaycanda ötən il 14-17 yaşlı şəxslərin iştirakı ilə 279 cinayət törədilib

Azərbaycanda ötən il 14-17 yaşlı şəxslərin iştirakı ilə 279 cinayət törədilib Azərbaycanda ötən il 14-17 yaş arası şəxslərin iştirakı ilə 279 cinayət törədilib
Daxili siyasət
14 avqust 2025 10:59
Azərbaycanda ötən il 14-17 yaşlı şəxslərin iştirakı ilə 279 cinayət törədilib

Azərbaycanda 2024-cü ildə 14-17 yaş arası şəxslərin iştirakı ilə 279 cinayət törədilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin "Azərbaycanda hüquqpozmalar" adlı məcmuəsində qeyd edilib.

Məlumata görə, sözügedən ildə əvvəllər də cinayət törətmiş şəxslər tərəfindən 6 min 123, bir qrup şəxs tərəfindən 80, əvvəlcədən əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 1 657, mütəşəkkil dəstə tərəfindən 10, sərxoş vəziyyətdə 168, residiv cinayətlər 438, narkotikin təsiri altında 9, narkomanlar tərəfindən isə 3 min 879 cinayət törədilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi