    Daxili siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:22
    Azərbaycanda keçən il sürücülük vəsiqəsi alanların sayı 2 dəfədən çox azalıb

    Azərbaycanda 2025-ci ildə 153 261 nəfərə sürücülük vəsiqəsi verilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 207 085 nəfər və ya 2,3 dəfə azdır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Sürücülük vəsiqəsi verilənlərdən 103 311-ü kişi (199 min 640 yəni 65,8 faiz azalma), 49 950-ü isə qadın (7445 və ya 13 faiz azalma) olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi Sürücülük vəsiqəsi
    В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвое

