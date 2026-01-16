Azərbaycanda keçən il sürücülük vəsiqəsi alanların sayı 2 dəfədən çox azalıb
Daxili siyasət
- 16 yanvar, 2026
- 11:22
Azərbaycanda 2025-ci ildə 153 261 nəfərə sürücülük vəsiqəsi verilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 207 085 nəfər və ya 2,3 dəfə azdır.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Sürücülük vəsiqəsi verilənlərdən 103 311-ü kişi (199 min 640 yəni 65,8 faiz azalma), 49 950-ü isə qadın (7445 və ya 13 faiz azalma) olub.
