В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвое

В Азербайджане в 2025 году водительские права получил 153 261 человек, что на 207 085 человек или в 2,3 раза меньше, чем в 2024 году.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Среди получивших водительские права 103 311 - мужчины (снижение на 199 640 человек, или 65,8%), а 49 950 - женщины (сокращение на 7 445 человек, или 13%).