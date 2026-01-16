Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 16 января, 2026
    • 11:43
    В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвое

    В Азербайджане в 2025 году водительские права получил 153 261 человек, что на 207 085 человек или в 2,3 раза меньше, чем в 2024 году.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете статистики.

    Среди получивших водительские права 103 311 - мужчины (снижение на 199 640 человек, или 65,8%), а 49 950 - женщины (сокращение на 7 445 человек, или 13%).

    Лента новостей