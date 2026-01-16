В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвое
Внутренняя политика
- 16 января, 2026
- 11:43
В Азербайджане в 2025 году водительские права получил 153 261 человек, что на 207 085 человек или в 2,3 раза меньше, чем в 2024 году.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете статистики.
Среди получивших водительские права 103 311 - мужчины (снижение на 199 640 человек, или 65,8%), а 49 950 - женщины (сокращение на 7 445 человек, или 13%).
Последние новости
11:52
США подарили Грузии противопожарное оборудование и средства связиВ регионе
11:48
Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в ИндииВнешняя политика
11:43
В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвоеВнутренняя политика
11:32
Видео
ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилейИнфраструктура
11:30
Фото
Видео
Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен - ОБНОВЛЕНОАрмия
11:21
За сутки в Азербайджане изъяты десятки единиц оружия, включая автоматы и гранатыПроисшествия
11:13
В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенстваМилли Меджлис
11:11
В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головойДругие страны
11:11