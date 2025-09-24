AQTA-da bir sıra kadr dəyişikliyi olub
Daxili siyasət
- 24 sentyabr, 2025
- 14:40
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində (AQTA) bir sıra kadr dəyişikliyi olub.
"Report" xəbər verir ki, sədr Qoşqar Təhməzlinin müvafiq əmri ilə qurumun İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsinin müdiri Mansur Piriyev Agentliyin Şərqi Zəngəzur regional bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.
Agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsinin müdiri vəzifəsinə isə şöbə müdirinin müavini İlkin Kərimov təyinat alıb.
Həmin şöbənin müdir müavini, İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri vəzifəsinə Hüsniyyə Həsənova təyin olunub.
H.Həsənova uzun illər televiziya sahəsində fəaliyyət göstərib. 2021-2025 illərdə "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı"nda baş direktorun katibliyində çalışıb.
Son xəbərlər
15:18
Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
15:15
Gəncədə III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə şahmat yarışı keçiriləcəkDigər
15:13
Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıbBiznes
15:07
Foto
İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilibBiznes
15:03
Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcəkFərdi
15:02
Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar varRegion
14:58
Ermənistanın İstintaq Komitəsi: İcma başçısının qətli ilə bağlı qisas versiyası nəzərdən keçirilir - YENİLƏNİBRegion
14:58
Gürcüstan aralarında azərbaycanlı da olan 20 əcnəbini deportasiya edibRegion
14:56