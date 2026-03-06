Anar Əliyevin Laçında keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
Daxili siyasət
- 06 mart, 2026
- 10:02
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyevin Laçın rayonunda martın 13-də keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Qəbula yazılmış vətəndaşlara qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
