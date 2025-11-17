İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Anar Əliyev İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:57
    Anar Əliyev İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək
    Anar Əliyev

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev noyabrın 28-də İmişli rayonunda İmişli və Beyləqan rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qəbul zamanı vətəndaşların nazirliyin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

    Vətəndaşlar noyabrın 17-19 nazirliyə rəsmi şəkildə ([email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

