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    Anar Bağırov LEGIS Mentorluq Proqramının qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:34
    Anar Bağırov LEGIS Mentorluq Proqramının qalibi ilə görüşüb

    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "LEGIS" Hüquq Forumu çərçivəsində gənc hüquqşünasların peşəkar inkişafına dəstək məqsədilə təşkil olunan LEGIS Mentorluq Proqramının qalibi Həmid Mehdiyevlə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Anar Bağırov Həmid Mehdiyevi layihənin qalibləri sırasında yer alması münasibətilə təbrik edib, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Həmid Mehdiyevin uğurunu yüksək qiymətləndirən sədr belə təşəbbüslərin gənc hüquqşünasların peşəkar inkişafında və onların potensialının üzə çıxarılmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

    Anar Bağırov bildirib ki, mentorluq proqramı çərçivəsində Həmid Mehdiyevin praktiki hüquqi biliklərinin və qərarvermə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, fərdi inkişaf məqsədlərini müəyyənləşdirilməsi və karyera planlarının daha sistemli şəkildə formalaşdırılması istiqamətində zəruri dəstək göstəriləcək. Həmçinin sədr altı aylıq fərdi inkişaf planı əsasında Həmid Mehdiyevlə sıx əməkdaşlıq ediləcəyini, peşəkar hüquq ictimaiyyəti ilə əlaqələrinin genişləndirilməsinə və öz təcrübəsini bölüşərək potensialını daha dolğun şəkildə reallaşdırmasına dəstək veriləcəyini qeyd edib.

    Anar Bağırov LEGIS Mentorluq Proqramının qalibi ilə görüşüb
    Anar Bağırov LEGIS Mentorluq Proqramının qalibi ilə görüşüb
    Anar Bağırov LEGIS Mentorluq Proqramının qalibi ilə görüşüb
    Anar Bağırov Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK) PAŞA Holdinq MMC

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