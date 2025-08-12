Haqqımızda

AHİK yollayışların dəyərinin neçə faizini qurumun və vətəndaşın ödədiyini açıqlayıb Azərbaycanda istirahət məqsədilə verilən yollayışların ümumi dəyərini 15 %-i müraciət edən, 85 %-ni isə həmkarlar təşkilatı ödəyir.
Daxili siyasət
12 avqust 2025 12:42
Azərbaycanda istirahət məqsədilə verilən yollayışların ümumi dəyərini 15 %-i müraciət edən, 85 %-ni isə həmkarlar ittifaqları ödəyir.

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) sədrinin müşaviri Elkiyar Ziyadov deyib.

Onun sözlərinə görə, müalicə məqsədli arayış alan şəxs isə ayrılıqda 15 %-ni özü ödəyir:

"Əgər arayış alan həyat yoldaşı ilə getmək istəyirsə, həmin şəxs AHİK-ə üzvdürsə, əmək pensiyaçıdırsa, sosial sığorta ödəyicisidirsə, onda 15 % ödəyir. Əks təqdirdə həmin şəxsin həyat yoldaşı 50 %-ni ödəyir, qalanını isə AHİK qarşılayır".

E.Ziyadov bildirib ki, il sonunadək AHİK yollayışların verilməsi prosesində şəffaflığın, operativliyin və əlçatanlığın təmin olunması məqsədilə Skorinq sistemi qurmağı planlaşdırır:

"Bu sistemlə vətəndaşlar bal sisteminə əsasən seçiləcək".

