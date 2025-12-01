Adil Kərimli Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 01 dekabr, 2025
- 16:02
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli dekabrın 19-u saat 10:00-da Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
A.Kərimli Ucar rayon Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 153) Ucar, Zərdab, Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.
Vətəndaşlar 2025-ci il dekabrın 15-dək Nazirliyin [email protected] elektron poçt ünvanı, (012) 493-43-98 telefon nömrəsi vasitəsilə müraciət etməklə qəbula yazıla bilərlər.
