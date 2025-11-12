İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:30
    Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli noyabrın 28-də saat 10:00-da Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Tərtər, Füzuli, Laçın rayonlarından olan vətəndaşların qəbulu Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti) keçiriləcək.

    Vətəndaşlar noyabrın 24-dək nazirliyin [email protected] elektron poçt ünvanı, (012) 493-43-98 telefon nömrəsi vasitəsilə müraciət etməklə qəbula yazıla bilərlər.

    Mədəniyyət Nazirliyi Adil Kərimli Ağdam Vətəndaş qəbulu

