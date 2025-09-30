İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edib

    COP29
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:56
    2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərlərinin dəyəri 320 milyard dollar olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 30-cu sessiyası (COP30) üzrə BMT-nin yüksək səviyyəli iqlim lideri Den Yoşpeni İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) ikinci günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə gücləndirilməlidir:

    "Adaptasiya tədbirlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq, artıq bu sahəyə investisiyalar zərurətə çevrilib".

    Bildirib ki, COP30-un fəaliyyət gündəliyində maliyyə məsələsi və uyğunlaşma tədbirləri prioritet sayılır:

    "Müxtəlif qlobal və regional təşkilatlarla birlikdə biz milli uyğunlaşma planlarını investisiya edilə bilən formaya salmaq üçün çalışırıq".

    D.Yoşpeni əlavə edib ki, insan mərkəzli iqlim həllərinin planlaşdırılması səmərəli olur:

    "COP Sədrliyinin beşinci məktubunda təsdiqləndiyi kimi, iqlim fəaliyyətinin mərkəzində insanlar dayanmalıdır. Həqiqi dayanıqlılıq təkcə infrastrukturdan ibarət deyil. Bu, insan həyatını qorumaq, icmaları gücləndirmək və insanların uyğunlaşmaq imkanlarının artırılmasıdır".

