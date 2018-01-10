"Akkord" Sənaye Tikinti Korporasiyası yenidən təşkil olunur

Bakı. 10 yanvar. REPORT.AZ/ “Akkord Sənaye Tikinti Korporasiyası” ASC yenidən təşkil olunduğunu elan edib.

“Report” Vergilər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb “Steel Force Construction Company” MMC-nin ona qoşulmasıdır.