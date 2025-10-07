Səfir: "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi regionun iqtisadi inkişafına ümid verir"
Biznes
- 07 oktyabr, 2025
- 10:42
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi regionun iqtisadi inkişafına ümid verir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann "Almaniya-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirməsi Konfransı 2025"in açılış mərasimində bildirib.
"Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh prosesi regionda təkcə sülhə deyil, həm də daha böyük sabitlik və iqtisadi inkişafa ümid verir. Bu çox mühüm siqnaldır", - səfir qeyd edib.
Son xəbərlər
12:02
Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcəkXarici siyasət
12:02
TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra vacib sənədlər təsdiq edilibDigər
12:02
QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcəkMilli Məclis
12:01
Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürübXarici siyasət
12:01
Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcəkXarici siyasət
12:00
Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədirXarici siyasət
11:55
AMB rəsmisi: "5 manat gəliri olana 6 manat borc verilməməlidir"Maliyyə
11:54
AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılırElm və təhsil
11:51