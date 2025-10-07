Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 10:23
    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    "Продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает региону надежду не только на мир, но и на большую стабильность и экономическое развитие. Это очень важный и сильный сигнал", - сказал посол.

    Səfir: "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi regionun iqtisadi inkişafına ümid verir"
    Ambassador: Azerbaijan-Armenia peace process gives region hope for economic development

