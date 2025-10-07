Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие
Бизнес
- 07 октября, 2025
- 10:23
Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие.
Как сообщает Report, об этом заявил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".
"Продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает региону надежду не только на мир, но и на большую стабильность и экономическое развитие. Это очень важный и сильный сигнал", - сказал посол.
