Şahin Bağırov Göygöldə vətəndaşları qəbul edəcək
Biznes
- 06 aprel, 2026
- 17:01
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov Göygöl rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, qəbul aprelin 10-da saat 10:00-da Göygöl rayon Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Göygöl şəhəri, Hummel küçəsi) baş tutacaq.
Qəbul zamanı Gəncə şəhəri, Göygöl, Samux, Daşkəsən, Şəmkir və Gədəbəy rayonlarının sakinlərinin gömrük məsələləri ilə bağlı müraciətləri dinləniləcək.
Qəbulda iştirak etmək istəyən vətəndaşlar bu link vasitəsilə (https://c2b.customs.gov.az/vsq_muraciet.aspx) qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Əlavə məlumat almaq üçün "195" Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunur.
Son xəbərlər
20:55
Bəqai: İran ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endirəcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04
Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıbRegion
19:58
Video