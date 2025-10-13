İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Şabranda 6 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni aqrar şirkət yaradılıb

    Biznes
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:37
    Şabranda 6 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni aqrar şirkət yaradılıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Qarabağ Taxıl Aqro" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Şabran şəhəri, dəmiryolunun alt tərəfi, nizamnamə kapitalı 6 371 963 manat, qanuni təmsilçisi isə Cavid Nazim oğlu Abdullayevdir.

    Onun "PAŞA Holdinq" MMC-nin tikinti işləri üzrə meneceri olduğu bildirilir.

    "Qarabağ Taxıl Aqro" ilə eyni hüquqi ünvanda "Qarabağ Taxıl" MMC yerləşir. Şirkət yaxın vaxtlara qədər Şabran rayonunda müəssisələri yerləşən "Səba" ASC-yə daxil olub, bir qədər əvvəl isə satılıb.

    Dövlət Vergi Xidməti "Qarabağ Taxıl Aqro"

