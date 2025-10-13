Şabranda 6 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni aqrar şirkət yaradılıb
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 13:37
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Qarabağ Taxıl Aqro" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Şabran şəhəri, dəmiryolunun alt tərəfi, nizamnamə kapitalı 6 371 963 manat, qanuni təmsilçisi isə Cavid Nazim oğlu Abdullayevdir.
Onun "PAŞA Holdinq" MMC-nin tikinti işləri üzrə meneceri olduğu bildirilir.
"Qarabağ Taxıl Aqro" ilə eyni hüquqi ünvanda "Qarabağ Taxıl" MMC yerləşir. Şirkət yaxın vaxtlara qədər Şabran rayonunda müəssisələri yerləşən "Səba" ASC-yə daxil olub, bir qədər əvvəl isə satılıb.
Son xəbərlər
14:43
Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"Fərdi
14:37
Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilibRegion
14:35
İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırırDigər ölkələr
14:35
Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
14:31
İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edirXarici siyasət
14:28
Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcəkXarici siyasət
14:27
Netanyahunun ofisi onun Misirdəki sammitdə iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
14:26
Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibini Azərbaycana dəvət edibXarici siyasət
14:26