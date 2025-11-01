İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Moskva və Bakı elektron nəqliyyat qaimələri üzrə pilot layihənin işə salınmasını müzakirə edir

    Biznes
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:24
    Moskva və Bakı elektron nəqliyyat qaimələri üzrə pilot layihənin işə salınmasını müzakirə edir

    Azərbaycan və Rusiya elektron nəqliyyat qaimələrinin tətbiqi üzrə eksperimentin keçirilməsini araşdırır.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu "Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizləri Direktorluğu" SC-nin beynəlxalq layihələr və rəqəmsallaşdırma departamentinin rəhbərinin müavini Natalya Zadonskaya bildirib.

    "Biz Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin bütün ölkələri ilə işləyirik. Xüsusilə, Azərbaycanla "e-CMR"nin (elektron beynəlxalq nümunəli əmtəə-nəqliyyat qaiməsi) tətbiqi üzrə pilot layihə hazırlanır. Eyni zamanda, Azərbaycan bizi elektron "icazələr"in tətbiqinə də təşviq edir. Düşünürəm ki, Rusiya bu işi davam etdirəcək", - o bildirib.

    "e-CMR" beynəlxalq qaiməsi göndərən, daşıyıcı və yük alan arasında bağlanan üçtərəfli müqavilənin təsdiqidir. Elektron sənədin tətbiqi sərhədləri keçərkən əməliyyatları sürətləndirir və kağız qaiməsi ilə müqayisədə xərcləri azaldır.

    Azərbaycan Rusiya elektron qaimə "e-CMR"
    Москва и Баку обсуждают запуск пилотного проекта по электронным накладным
    Moscow and Baku discuss launch of pilot project on electronic waybills

