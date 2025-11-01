Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Москва и Баку обсуждают запуск пилотного проекта по электронным накладным

    Бизнес
    • 01 ноября, 2025
    • 10:12
    Азербайджан и Россия прорабатывают проведение эксперимента по применению электронных транспортных накладных.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская.

    "Мы работаем со всеми странами МТК Север - Юг. С Азербайджаном, в частности, прорабатывается пилотный проект по применению e-CMR [электронная международная товарно-транспортная накладная]. Также Азербайджан нас подталкивает и к применению электронных "дозволов". Думаю, что Российская Федерация в этой части откликнется и продолжит эту работу", - сказала она.

    Международная накладная e-CMR является подтверждением трехстороннего договора, заключенного между отправителем, перевозчиком и получателем груза. Применение электронного документа позволяет ускорить операции при прохождении границ и сокращает расходы по сравнению с оформлением бумажной накладной.

    Азербайджан Россия накладные e-CMR
