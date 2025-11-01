Москва и Баку обсуждают запуск пилотного проекта по электронным накладным

Азербайджан и Россия прорабатывают проведение эксперимента по применению электронных транспортных накладных.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская.

"Мы работаем со всеми странами МТК Север - Юг. С Азербайджаном, в частности, прорабатывается пилотный проект по применению e-CMR [электронная международная товарно-транспортная накладная]. Также Азербайджан нас подталкивает и к применению электронных "дозволов". Думаю, что Российская Федерация в этой части откликнется и продолжит эту работу", - сказала она.

Международная накладная e-CMR является подтверждением трехстороннего договора, заключенного между отправителем, перевозчиком и получателем груза. Применение электронного документа позволяет ускорить операции при прохождении границ и сокращает расходы по сравнению с оформлением бумажной накладной.