Möhtəşəm yaşayış kompleksi - Nizami City!

    • 17 sentyabr, 2025
    • 10:00
    TƏMİRLİ VƏ TƏMİRSİZ MƏNZİLLƏR!

    "Nizami" metrostansiyasının yaxınlığında ideal 9 mərtəbəli layihə!

    Eksteryeri rahatlıq bəxş edən, interyeri göz oxşayan kompleksdə mənzil planlaması da azaddır. Qapalı həyət, yeraltı qaraj, tələbatlı iaşə obyektlərindən ibarət kompleks keyfiyyət və etibarlılığıyla seçilir. Hazır olan A B C , elədə də 2027-ci ildə təhvili nəzərdə tutulan  E F G binalarında mənzil və ya qeyri-yaşayış sahələri əldə etmə imkanını qaçırmayın.

    9 binasından 3-ü hazır olan yaşayış kompleksinin gözəllik və rahatlığını duymaq üçün ünvana yaxınlaşmağınız kifayətdir. Nizami City Sakinlərin hüzurlu yaşamı üçün hər incəliyi düşünür.  

    Nizami City-xoşbəxtliyi inşa edir!

    Ünvan: Cəfər Cabbarlı 31

    *0788

    (050) 700-00-88

    (050) 970-00-88

    10:25

    İranda MOSSAD-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinən şəxs dar ağacından asılıb

    Region
    10:22

    Qurban Qurbanov: "Benfika" ilə oyunun ilk dəqiqələrində bir qədər stress oldu"

    Digər
    10:21

    Qəzzadan təxliyə olunanların sayı 400 minə çatıb

    Digər ölkələr
    10:20

    Şuşakənddə ilin sonunadək daha 85 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    10:18

    İsrail səfirinin müavini "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    10:14

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb

    Maliyyə
    10:13

    Toral Bayramov: "Bu elə bir oyundur ki, sözlə ifadə edə bilmirəm"

    Futbol
    10:09

    Zahid Oruc: Vətəndaşların bank borclarına görə 340 minə yaxın məhkəmə qərarı icra edilməyib

    Milli Məclis
    10:06

    Şuşa Zəfər Muzeyini İtaliya şirkəti layihələndirəcək

    İnfrastruktur
