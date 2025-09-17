Möhtəşəm yaşayış kompleksi - Nizami City!
Biznes
- 17 sentyabr, 2025
- 10:00
TƏMİRLİ VƏ TƏMİRSİZ MƏNZİLLƏR!
"Nizami" metrostansiyasının yaxınlığında ideal 9 mərtəbəli layihə!
Eksteryeri rahatlıq bəxş edən, interyeri göz oxşayan kompleksdə mənzil planlaması da azaddır. Qapalı həyət, yeraltı qaraj, tələbatlı iaşə obyektlərindən ibarət kompleks keyfiyyət və etibarlılığıyla seçilir. Hazır olan A B C , elədə də 2027-ci ildə təhvili nəzərdə tutulan E F G binalarında mənzil və ya qeyri-yaşayış sahələri əldə etmə imkanını qaçırmayın.
9 binasından 3-ü hazır olan yaşayış kompleksinin gözəllik və rahatlığını duymaq üçün ünvana yaxınlaşmağınız kifayətdir. Nizami City Sakinlərin hüzurlu yaşamı üçün hər incəliyi düşünür.
Nizami City-xoşbəxtliyi inşa edir!
Ünvan: Cəfər Cabbarlı 31
*0788
(050) 700-00-88
(050) 970-00-88
Möhtəşəm yaşayış kompleksi - Nizami City!
Son xəbərlər
10:25
İranda MOSSAD-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinən şəxs dar ağacından asılıbRegion
10:22
Qurban Qurbanov: "Benfika" ilə oyunun ilk dəqiqələrində bir qədər stress oldu"Digər
10:21
Qəzzadan təxliyə olunanların sayı 400 minə çatıbDigər ölkələr
10:20
Şuşakənddə ilin sonunadək daha 85 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
10:18
İsrail səfirinin müavini "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində qələbə münasibətilə təbrik edibFutbol
10:14
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıbMaliyyə
10:13
Toral Bayramov: "Bu elə bir oyundur ki, sözlə ifadə edə bilmirəm"Futbol
10:09
Zahid Oruc: Vətəndaşların bank borclarına görə 340 minə yaxın məhkəmə qərarı icra edilməyibMilli Məclis
10:06