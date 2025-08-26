Haqqımızda

Mingəçevir Sənaye Parkında istehsal 7 % artıb Bu ilin birinci yarısında Mingəçevir Sənaye Parkında 24,9 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bunun da 16,7 milyon manatlıq hissəsi ixracın payına düşür.
Biznes
26 avqust 2025 14:46
Bu ilin birinci yarısında Mingəçevir Sənaye Parkında 24,9 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub.

Bu barədə “Report”a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin mətbuat katibi Elçin Kazımlı bildirib.

Onun sözlərinə görə, istehsal ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə təqribən 7 % artıb.

E.Kazımlı bildirib ki, istehsalın 16,7 milyon manatlıq hissəsi isə ixracın payına düşüb: “Mingəçevir Sənaye Parkında indiyədək 351,4 milyon manatlıq məhsul satışı həyata keçirilib ki, bunun da təqribən 83 %-dən çoxu, yəni 293,3 milyon manatlıq hissəsi ixrac edilib”.

O qeyd edib ki, hazırda Sənaye Parkında investisiya portfeli 530,3 milyon manat olan 2 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib, 1 müəssisə fəaliyyət göstərir: “Sənaye Parkında görülən işlərə ümumilikdə 159 milyon manat investisiya yatırılıb, 550 nəfər daimi işlə təmin edilib”.

Qeyd edək ki, Mingəçevir Sənaye Parkının əsas fəaliyyət istiqaməti tekstil və yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsidir. Park dövlət başçısının 2015-ci il 26 fevral tarixli Fərmanı ilə yaradılıb.

