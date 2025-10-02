İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    "Milliön şans" lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

    Biznes
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:43
    Milliön şans lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

    Milliön ödəniş terminalları "Milliön şans" lotereyası ilə hər kəsi böyük qazanclara dəvət edir!

    1 oktyabr tarixindən start götürən və 31 dekabr 2025-ci ilə qədər davam edəcək lotereya üç tiraj və super prizlərlə zəngin mükafatlar təqdim edir.

    İndi Milliön terminallarında ödəniş edin, şanslarınızı toplayın və inanılmaz hədiyyələrin sahibi olmaq fürsətini əldə edin!

    Lotereya müddəti və tiraj tarixləri

    "Milliön şans" lotereyası 1 oktyabr 2025 – 31 dekabr 2025 tarixlərini əhatə edir:

    • 1-ci tiraj: 1–31 oktyabr 2025 (Uduşlar: 18 noyabr 2025)
    • 2-ci tiraj: 1–30 noyabr 2025 (Uduşlar: 16 dekabr 2025)
    • 3-cü tiraj: 1–31 dekabr 2025 (Uduşlar: 22 yanvar 2026)
    • Super priz tirajı: 1 oktyabr – 31 dekabr 2025 (Uduşlar: 22 yanvar 2026)

    Qeyd: Super priz tirajı istisna olmaqla, hər tirajda yığılan şanslar yalnız həmin tiraj üçün etibarlıdır və növbəti tiraja keçmir. Hər yeni tirajda şanslar sıfırlanır.

    İştirak Qaydaları

    • Milliön terminallarında 10 AZN-dən yuxarı ödəniş edin
    • Şansların aktivləşməsi üçün ödənişdən dərhal sonra şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçin
    • Şanslarınız kabinetdə əks olunsun

    Şanslar

    • Milliön terminalında 10 AZN və ya daha yuxarı ödəniş edin → 1 şans
    • m10 balansına 10 AZN və ya daha yuxarı ödəniş edin → 2 şans
    • FİN ilə şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçin → 10 şans (birdəfəlik)

    Qeyd: Lotereyada yalnız 18 yaşdan yuxarı Azərbaycan vətəndaşları iştirak edə bilər.

    Möhtəşəm Hədiyyələr

    Super Prizlər (Yalnız final tirajı üçün):

    • Dubaya iki nəfərlik səyahət (6 gün – 5 gecə, aviabilet daxil) – 6 ədəd
    • iPhone 16 Pro (128 GB) – 15 ədəd
    • Samsung Galaxy S24 (128 GB) – 20 ədəd
    • Smart TV 65" (Samsung/LG) – 15 ədəd

    Oktyabr, noyabr və dekabr tirajları (hər tirajda):

    • Playstation 5 – 5 ədəd (ümumi: 15 ədəd)
    • iPad A16 (128 GB) – 5 ədəd (ümumi: 15 ədəd)
    • Apple Watch SE GPS Gen.2 – 5 ədəd (ümumi: 15 ədəd)
    • AirPods 4 – 7 ədəd (ümumi: 21 ədəd)
    • Samsung Galaxy Buds 3 – 7 ədəd (ümumi: 21 ədəd)
    • Robot tozsoran Xiaomi S20+ – 4 ədəd (ümumi: 12 ədəd)
    • Lenovo IP Slim 3 – 4 ədəd (ümumi: 12 ədəd)

    m10 balans hədiyyələri (hər tirajda):

    • 50 AZN – 200 ədəd (ümumi: 600 ədəd)
    • 100 AZN – 100 ədəd (ümumi: 300 ədəd)
    • 200 AZN – 50 ədəd (ümumi: 150 ədəd)
    • 300 AZN – 20 ədəd (ümumi: 60 ədəd)
    • 500 AZN – 4 ədəd (ümumi: 12 ədəd)
    • 1000 AZN – 2 ədəd (ümumi: 6 ədəd)

    Milliön ilə özünə milyon şans yarat!

    Hər 10 AZN-lik ödəniş sizi unudulmaz hədiyyələrə bir addım yaxınlaşdırır! Daha çox ödəniş – daha çox şans! Milliön terminallarında ödəniş edin, şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçin və super prizləri qazanmaq fürsətini əldən buraxmayın!

    Əlavə məlumat üçün: https://million.az/news/32

    Milliön şans lotereya

