İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Mikayıl Cabbarov: "Özbəkistan şirkətləri üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük potensial var"

    Biznes
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:37
    Mikayıl Cabbarov: Özbəkistan şirkətləri üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük potensial var

    Özbəkistan şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində - Ağdam və "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" sənaye parklarında, eləcə də Ələt Azaq İqtisadi Zonasında fəaliyyəti üçün böyük potensial var.

    "Report"un məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Bright Uzbekistan" beynəlxalq jurnalına müsahibəsində bildirib.

    Nazir Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondunun fəaliyyəti və Türk Dövlətləri Təşkilatının iki ölkə arasında iqtisadi ələqələrin dərinləşdirilməsində oynadığı mühüm rolu vurğulayıb, birgə layihələrin reallaşdırılması, biznes dairələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımları və gələcək perspektivləri nəzərə çatdırıb.

    M.Cabbarov Mərkəzi Asiyadan Avropaya uzanan, Azərbaycan üzərindən keçən "yaşıl enerji körpüsü" təşəbbüsünü, bu konteksdə ölkəmizin nəqliyyat və logistika sahəsindəki strateji potensialı qeyd edib, Orta Dəhlizin imkanlarının genişlənməsi fonunda tranzit-logistika sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının bu dəhlizdə oynadığı rolu, birgə investisiya təşəbbüslərini, təcrübə və innovasiya mübadiləsini, rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanlarını diqqətə çatdırıb.

    Azərbaycan rəsmisi iki ölkə iqtisadi əməkdaşlığın prioritet sahələri barədə fikirlərini bölüşüb: "Azərbaycan Özbəkistanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir, nəqliyyat, sənaye kooperasiyası, enerji, tekstil, dağ-mədən, kimya sənayesi, elektrik avadanlıqları kimi sahələrdə əməkdaşlığa böyük maraq göstərir. Bu gün iki ölkə nəqliyyat, mədəniyyət və digər sahələr üzrə bir çox istiqamətlərdə əməkdaşlıq edirlər, çoxlu sayda birgə layihələr reallaşdırırlar".

    Mikayıl Cabbarov Özbəkistan Bright Uzbekistan
    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях
    Minister: There is great potential for Uzbek companies in Azerbaijan's liberated territories

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti