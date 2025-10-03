Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 16:08
    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Существует большой потенциал для деятельности узбекских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в промышленных парках в Агдаме и Джебраиле и в свободной экономической зоне "Алят".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью международному журналу "Bright Uzbekistan".

    Министр отметил работу Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда и подчеркнул роль Организации тюркских государств в развитии экономических связей между странами. Он также сообщил о предпринимаемых шагах по реализации совместных проектов, расширению взаимодействия деловых кругов и дальнейших перспективах сотрудничества.

    Джаббаров отметил инициативу "зеленого энергетического моста" от Центральной Азии до Европы через Азербайджан, подчеркнув стратегический потенциал страны в сфере транспорта и логистики. Он указал на перспективы сотрудничества в транзитно-логистической сфере в условиях расширения возможностей Среднего коридора, роль Бакинского международного морского порта, а также важность совместных инвестиционных инициатив, обмена опытом и инновациями и развития взаимодействия в области цифровизации.

    Министр также рассказал о приоритетных сферах экономического сотрудничества двух стран: "Азербайджан уделяет особое внимание расширению экономических связей с Узбекистаном, проявляет большой интерес к сотрудничеству в таких областях, как транспорт, промышленная кооперация, энергетика, текстиль, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, электрооборудование. Сегодня две страны сотрудничают по многим направлениям в сфере транспорта, культуры и других областях, реализуют множество совместных проектов".

    Азербайджан Узбекистан экономика сотрудничество узбекские компании освобожденные территории
    Mikayıl Cabbarov: "Özbəkistan şirkətləri üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük potensial var"
    Minister: There is great potential for Uzbek companies in Azerbaijan's liberated territories

