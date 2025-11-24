İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Kredit götürmək istəyənlərə şad xəbər – FAİZLƏR ENDİ

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:31
    Kredit götürmək istəyənlərə şad xəbər – FAİZLƏR ENDİ

    "Expressbank" müştərilərinə rahat bank xidmətləri göstərməyə davam edir!

    Bankın "Report"a verdiyi məlumatda bildirilir ki, yeni kampaniya şərtlərinə əsasən, Expressbankda kredit üzrə illik faiz dərəcəsinə 3%-dək ENDİRİM tətbiq olunur!

    Belə ki, 70 000 manatadək nağd pul kreditini kampaniya müddəti ərzində 9.9-dan başlayan illik faiz dərəcəsilə əldə etmək mümkündür. Həmçinin "Expressbank"dan nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə növbəti ildən başlamaq olar.

    Kampaniya bununla bitmir!

    "Expressbank" başqa bankdakı borc məbləğini bağlamaq istəyən müştərilərə komissiyasız kredit təklif edir. Həmçinin "Expressbank"dan ilk dəfə kredit əldə edəcək şəxslər komissiya xərcindən azad olunacaq.

    İndi müraciət et!

    Kampaniyanın müddəti məhduddur.

    Yararlanmağa tələsin!

    "Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

    Express Bank kampaniya

    Son xəbərlər

    11:51

    "Turan Tovuz" Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurub

    Futbol
    11:46

    Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdır

    Region
    11:46

    Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub

    Futbol
    11:46

    Türkiyə DİN rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi bölgə və dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcək

    Xarici siyasət
    11:39

    Azərbaycan tullantı sektorunda emissiyaları azaltmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlayır

    Sənaye
    11:37

    Oman Sultanlığı Azərbaycanda səfirlik açacaq

    Xarici siyasət
    11:35

    TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək

    Daxili siyasət
    11:35
    Video

    Partlayış baş verən plazanın sahibi: Binaya yeraltı qaz sızıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti