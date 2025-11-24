Kredit götürmək istəyənlərə şad xəbər – FAİZLƏR ENDİ
- 24 noyabr, 2025
- 10:31
"Expressbank" müştərilərinə rahat bank xidmətləri göstərməyə davam edir!
Bankın "Report"a verdiyi məlumatda bildirilir ki, yeni kampaniya şərtlərinə əsasən, Expressbankda kredit üzrə illik faiz dərəcəsinə 3%-dək ENDİRİM tətbiq olunur!
Belə ki, 70 000 manatadək nağd pul kreditini kampaniya müddəti ərzində 9.9-dan başlayan illik faiz dərəcəsilə əldə etmək mümkündür. Həmçinin "Expressbank"dan nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə növbəti ildən başlamaq olar.
Kampaniya bununla bitmir!
"Expressbank" başqa bankdakı borc məbləğini bağlamaq istəyən müştərilərə komissiyasız kredit təklif edir. Həmçinin "Expressbank"dan ilk dəfə kredit əldə edəcək şəxslər komissiya xərcindən azad olunacaq.
Kampaniyanın müddəti məhduddur.
Yararlanmağa tələsin!
"Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
"Expressbank" ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.