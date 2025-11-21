"İrşad"da "Yaşıl Cümə" başladı
- 21 noyabr, 2025
- 12:23
Alıcıları 30 noyabradək "Yaşıl Cümə" kampaniyası çərçivəsində 70 %-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları gözləyir.
"Yaşıl Cümə" günlərində "Irshad" mağazalar şəbəkələrində və onlayn satış platformalarda müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebellər, smartfonlar və aksessuarlar 70 %-ə qədər böyük endirimlə təqdim olunur.
Bu günlərdə müştərilər üçün xüsusi şərtlər də keçərlidir. Müştərilər məhsulların endirimli qiymətini 18 aya faizsiz, 6 aya isə komissiya ödəmədən bölə bilərlər. Hətta taksit kartlarından istifadə etməklə 12 aya faizsiz hissəli ödəniş imkanından da yararlana bilərlər.
Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:
Mehtap Qranit TAVA – 70% endirimlə: 49,99 manat əvəzinə 14,99 manat
Mibro Lite 3 smart saat – 57 % endirimlə: 219,99 manat əvəzinə 94,99 manat
HONOR X9d (8 GB/256 GB) – 150 AZN endirimlə: 799,99 manat əvəzinə 649,99 manat
Samsung Galaxy A56 (8 GB/128 GB) – 280 manat endirimlə: 979,99 manat əvəzinə 699,99 manat
Xiaomi Redmi 15 (8 GB/256 GB) – 190 manat endirimlə: 479,99 manat əvəzinə 289,99 manat
Taube - TBK124 Kombi – 100 manat endirimlə: 619,99 manat əvəzinə 519,99 manat
Kampaniyadan həm "Irshad" mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
Əlaqə nömrəsi: *0171