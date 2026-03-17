    Azərbaycan Almaniyadan kolbasa tədarükünü 73 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 1 milyon ABŞ dolları dəyərində 309 ton kolbasa idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2 %, kəmiyyət olaraq – 30 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 599 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 31 % az) 225 ton (-46 %), Belarusdan 173 min ABŞ dolları dəyərində (+65 %) 35 ton (+75 %), Türkiyədən 163 milyon ABŞ dolları dəyərində (+3,7 dəfə) 29,7 ton (+4,3 dəfə), Almaniyadan 87,5 min ABŞ dolları dəyərində (+22 dəfə) 19,3 ton (+73 dəfə), İtaliyadan 4 min ABŞ dolları dəyərində (-4 %) 0,34 ton (+70 %) kolbasa alıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 6 min ton kolbasanın 83 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Kolbasa idxalı
    Son xəbərlər

    15:30

    Şahbaz Şərif və Tokayev Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    15:21

    İsrail ordusu Əli Laricaninin öldürülməsi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər
    15:20

    Beş kəndə yola salınan növbəti köç karvanları Ağdərəyə çatıb

    Daxili siyasət
    15:17

    Azərbaycan bankının səhmdarları mükafat ödəməyi müzakirə edəcəklər

    Maliyyə
    15:16

    Mamıtkanov: Azərbaycanla Qırğızıstan arasında energetika sahəsində əlaqələr yeni səviyyəyə yüksəlir

    Xarici siyasət
    15:13

    İranın Moskvadakı səfiri Müctəba Xameneinin Rusiyada müalicə aldığını təkzib edib

    Region
    15:12
    Foto

    "Nar"ın inklüziv layihəsi 500-dən çox şəxsi bir araya gətirib

    İKT
    15:11

    Aİ "Drujba" neft kəmərinin bərpasına dəstək göstərəcək

    Digər ölkələr
    15:08
    Foto

    "Expressbank"ın sponsorluğu ilə "ASAN xidmət"in 3-cü "RoboCode" düşərgəsi başa çatıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti